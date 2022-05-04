Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Шалости самого умного орангутана Новосибирска Бату попали на видео

Фото Шалости самого умного орангутана Новосибирска Бату попали на видео
Фото Шалости самого умного орангутана Новосибирска Бату попали на видео

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, видео из Instagram Новосибирского зоопарка

Новосибирский зоопарк опубликовал видео с орангутаном Бату, который искренне радуется наступлению тепла.

Орангутан Бату в Новосибирском зоопарке радуется долгожданному теплу и с удовольствием прыгает в уличном вольере. Видео с шалостями животного опубликовано в официальном аккаунте зоопарка.

"На видео наш Бату — очень умный орангутан. Он унаследовал это качество от своей матери, про которую в чешском зоопарке рассказывают много историй. Многие посетители знают нашу историю с «удочкой». Именно Бату придумал, как можно, находясь в верхней зарешеченной части уличного павильона, выпрашивать у посетителей еду. Бату стал спускать людям веревки (которые выдергивал из канатов), чтобы они привязывали туда угощения, а потом ловко, как рыбак, сматывал эти "удочки" и оценивал улов", — рассказали в зоопарке.

Там напомнили, что посторонние предметы и еда могут быть смертельно опасны для животных. Поэтому «удочки» у Бату периодически изымаются киперами.

Бату сразу понял, что сотрудники зоопарка не одобряют его предприимчивости, и потому всегда при их появлении он свои веревки убирает.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

28270
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
26821
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
25025
64-й день спецоперации: у ВСУ истерика, российская армия продолжает уничтожение складов с иностранным оружием, Польша хочет захватить запад Украины
24278
Новое пособие на детей и неприкосновенность соцвыплат: главные изменения в России с 1 мая
17740
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
14826
Британский наемник предостерег европейцев от участия в боях на Украине
14719
В Новосибирской области 3 мая ожидаются туманы