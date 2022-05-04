Шалости самого умного орангутана Новосибирска Бату попали на видео

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, видео из Instagram Новосибирского зоопарка

Новосибирский зоопарк опубликовал видео с орангутаном Бату, который искренне радуется наступлению тепла.

Орангутан Бату в Новосибирском зоопарке радуется долгожданному теплу и с удовольствием прыгает в уличном вольере. Видео с шалостями животного опубликовано в официальном аккаунте зоопарка.

"На видео наш Бату — очень умный орангутан. Он унаследовал это качество от своей матери, про которую в чешском зоопарке рассказывают много историй. Многие посетители знают нашу историю с «удочкой». Именно Бату придумал, как можно, находясь в верхней зарешеченной части уличного павильона, выпрашивать у посетителей еду. Бату стал спускать людям веревки (которые выдергивал из канатов), чтобы они привязывали туда угощения, а потом ловко, как рыбак, сматывал эти "удочки" и оценивал улов", — рассказали в зоопарке.

Там напомнили, что посторонние предметы и еда могут быть смертельно опасны для животных. Поэтому «удочки» у Бату периодически изымаются киперами.

Бату сразу понял, что сотрудники зоопарка не одобряют его предприимчивости, и потому всегда при их появлении он свои веревки убирает.