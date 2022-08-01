Милое видео с котятами манула в Новосибирском зоопарке бьёт рекорды по просмотрам

Фото и видео Романа Паулова из паблика "Новосибирский зоопарк" в "ВК"

Котята манула Мии устроили игры в Новосибирском зоопарке.

В Новосибирске видео с играющими котятами манула бьёт рекорды по просмотрам. За несколько дней ролик посмотрели более 25 тысяч человек.

Видео с резвящимся детёнышами манула Мии размещено в паблике "Новосибирский зоопарк" в соцсети "ВК", его снял блогер Роман Паулов.

Оператору удалось запечатлеть, как пушистые крохи нападают друг на друга и ловят за хвост маму. Самка при этом максимально трепетно относится к котятам. Она уносит их в укрытие и кормит молоком.

Напомним, малыши у манула Мии появились около месяца назад. Она стала мамой сразу шести детёнышей.