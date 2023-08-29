Неочевидный Новосибирск: в сети появился мини-фильм о необычных памятниках центра Сибири

Научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев снялся в мини-фильме о необычных памятниках центра Сибири.

В этом году команда СибФМ Group ведет съёмку социального проекта «Пульс города N». Это серия видеороликов о достопримечательностях и достижениях центра Сибири. Уже опубликованы ряд видеороликов о вузах, театрах Новосибирска, а также архитектуре. Очередной выпуск видеопроекта посвящён необычным памятникам Новосибирска.

Ведущим роликов выступил научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев. В кадре он рассказывает о неочевидных памятниках города. Среди них объектов достопримечательности – дом Гулливер, памятники лабораторной мыши, друзьям с собакой, первому кинотеатру, светофору и даже гвоздю, скульптура «Вальс Победы», аллея связистов и многое другое.

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