Опубликовано видео о знаменитостях, которые прославили Новосибирск на весь мир

В видео рассказывается о людях, которые родились в Новосибирске и прославили родной город на весь мир.

В рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм выпустила ролик «Таланты». В нем ведущий проекта – научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев рассказывает о тех личностях, которые прославили родной город на весь мир.

Например, всемирно известный музыкант Вадим Репин родился в Новосибирске. Сейчас он живет в Европе, но ежегодно организуем в родном городе Транссибирский арт-фестиваль. Александр Шуриц – художник-график, живописец, член Союза художников СССР и России, был при жизни и остается одной из самых знаковых фигур художественной жизни нашего города. Почти 30 лет назад в Новосибирске появился коллектив, получивший название «Маркелловы голоса». Его организовал в Новосибирской филармонии Игорь Тюваев, мечтавший возродить старинную капеллу, способную в аутентичной манере исполнять хоровые произведения эпохи ренессанса и барокко, а также шедевры древнерусской церковной музыки.

Ранее в рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм выпустила ролики с архивными кадрами Новосибирска.