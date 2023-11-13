Технологичный прорыв: в Новосибирске выпустили видео о развитии IT-сферы

В ролике показаны передовые технологии Новосибирска, известные во всем мире.

В рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм выпустила ролик о развитии IT-сферы. Научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев рассказывает об истории развитии интернета в регионе, а также о том, какие передовые информационные технологии известны сегодня. Например те, которые разрабатывают в новосибирском Академгородке, а также на базе известных провайдеров города.

«Новосибирск был одним из первых в стране городов, в котором появился интернет. Это произошло ещё летом 1990 года. Больше того, в научных институтах нашего города разрабатывали первые цифровые площадки для общения, аналоги современных мессенджеров и социальных сетей. В этом сюжете рассказываем о новосибирских первопроходцах в сфере информационных технологий», — говорит Голодяев.

Ранее в рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм выпустила ролик о том, какие талантливые люди прославили Новосибирск.