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общество

В Новосибирске выпустили ролик о революционном прорыве в науке

Фото: Сиб.фм

В ролике показаны исторические и современные кадры Академгородка и новосибирских научных центров.

В рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм опубликовала видеоролик о развитии науки в Новосибирске. В нём научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев рассказывает о том, как появился Академгородок с НГУ и научными институтами, центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», а также некоторые заводы, непосредственно ведущие научную деятельность.

Ранее в рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм выпустила ролик о развитии IT-сферы в Новосибирске.

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Александр Борисов
журналист

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