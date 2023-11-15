В Новосибирске выпустили ролик о революционном прорыве в науке

В ролике показаны исторические и современные кадры Академгородка и новосибирских научных центров.

В рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм опубликовала видеоролик о развитии науки в Новосибирске. В нём научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев рассказывает о том, как появился Академгородок с НГУ и научными институтами, центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», а также некоторые заводы, непосредственно ведущие научную деятельность.

Ранее в рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм выпустила ролик о развитии IT-сферы в Новосибирске.