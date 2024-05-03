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03.05.2024 10:26
общество
На правах рекламы реклама

В Новосибирске Гастрокорт снял видеоклип с участием местного хип-хоп артиста

Фото и видео: Рынок Центральный

Новосибирский Гастрокорт, совместно с местным хип-хоп артистом Truetaler и режиссером Александром Хромовым, представили видеоклип, снятый в декорациях крупнейшего за Уралом гастрокомплекса.

Видеоролик с авторским хип-хоп саундтреком призван показать многообразие, яркость и современность главной ресторанной площадки столицы Сибири.

Новосибирский Гастрокорт приглашает всех жителей и гостей города оценить непередаваемую атмосферу и, конечно же, насладиться вкуснейшими блюдами со всего мира от более чем 130 ресторанов и корнеров.

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Александр Борисов
журналист

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