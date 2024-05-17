В Новосибирске опубликовано видео с детского футбольного турнира «Кубок Победы»

На стадионе «Спартак» в Новосибирске завершился первый Всероссийский детский турнир по футболу «Кубок Победы».

Шестнадцать команд молодых футболистов со всех уголков России соревновались за победные трофеи в течение трех дней. Помимо захватывающих матчей, зрители наслаждались увлекательной развлекательной программой.

Турнир был организован в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Целью соревнований было внушить детям патриотические ценности, а также привлечь внимание к здоровому образу жизни.

Напомним, издание Сиб.фм публиковало полный фотоотчет с мероприятия.