Бар Сергея Жукова показала один день своей работы

«Руки Вверх! Бар» это не просто сеть баров Сергея Жукова, но и машина времени — танцы и караоке каждый день. Мы поговорили с руководством заведения и узнали, как они создают атмосферу 90-х и нулевых.

Посетители бара, как говорит арт-директор, Станислав Евдокимов, в восторге от разнообразных вечеринок в стиле 90х, особой популярностью пользуется вечеринка «18 мне уже», где чествуют именинников месяца. На ней с большого медиа-экрана «Папа Серёжа» поздравляют всех именинников с Днём Рождения. Гостей угощают большим праздничным тортом.

Главная задача команды — вызвать положительные эмоции у гостей, чтобы они остались довольны и ушли с улыбкой, и вернулись ещё. Для этого в баре есть всё –любимая музыка, напитки и еда на любой вкус, зажигательные ведущие, насыщенная программа. Сотрудники стараются понять, чего именно хочется гостю, в этом плане они становятся своего рода психологами – говорит Ирина Гоманухо, управляющая бара.

Почти каждый месяц в руки вверх приезжает кто-то из знаменитых исполнителей 90-х: Шура, Фактор 2, Краски, Винтаж, Акула, Света, Мираж, Линда и другие. Исполнители очень тепло контактируют с публикой, а после концерта фотографируются со своими фанатами.