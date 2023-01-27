В Новосибирске эксперт по кибербезопасности научил создавать надежные пароли

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В преддверии Международного дня защиты персональных данных, который отмечается 28 января, новосибирские эксперты по кибербезопасности поделились советами о том, как пользователю сберечь свои данные.

О том, как избежать утечек информации и обезопасить свои данные, в беседе Сиб.фм рассказали специалисты в области кибербезопасности Даниил Бориславский и Алексей Красильников.

Важно понять ценность своих данных

Даниил Бориславский — руководитель проектного офиса программного обеспечения информационной безопасности утверждает, что ввод каких-либо данных может напрямую отдать доступ к своим деньгам и личной информации пользователя. Эксперт советует обращать внимание на письма и сайты, которые требуют ввода данных о пользователе:

«Доступы попадут в руки злоумышленников, они смогут ими воспользоваться в своих целях. Например, часть информации можно взять из соцсетей, часть из введённых данных, часть угадать и готов запрос на сброс пароля доступа к любому личному кабинету. Всегда задавайте себе вопрос: «Зачем этому сервису именно эти мои данные?»

Специалист по кибербезопасности Алексей Красильников называет письма и сайты, требующие ввод данных о пользователе, самыми популярными способами информационных атак:

«Обычно они рассчитаны на массовую рассылку и самых неподготовленных людей. Каждый раз, когда вводите свои личные данные обязательно, нужно посмотреть на адресную строку браузера или на адрес отправителя письма. В противном случае информация о вас появится в базах данных, которыми скорее всего воспользуются телефонные мошенники», — говорит Алексей.

Не пропускать обновление системы

Программные обновления эксперты советуют совершать чаще. Вероятность взлома через программные уязвимости не такая большая, но лучше себя от этого обезопасить.

«Желательно совершать каждый месяц. Чаще всего патчи безопасности операционных систем или мобильных приложений как-раз обновляются с таким интервалом»,- поделился мнением Алексей.

Обратите внимание на публичную сеть Wi-Fi

Wi-Fi раздаёт некое устройство. На нем может быть установлена программа, которая сможет «влезать» в трафик и выкрасть какую- либо информацию с вашего устройства.

«Безопасный вариант — раздать Wi-Fi со своего телефона» — утверждает эксперт Даниил, — если это сложно или дорого — использовать VPN для защиты данных, например корпоративный».

Также, организаторы точек доступа WiFi при желании могут подменять название сайтов и размещать там поддельные страницы для сбора личных аккаунтов.

Используйте антивирусное ПО

Еще 10-15 лет назад, когда интернет и операционные системы не были такими защищенными, как сейчас, подхватить вирус было проще.

«В настоящее время загрузить вирус на смартфон можно только специально и то с трудом. А на компьютерах антивирус входит в состав операционной системы и устанавливается по умолчанию. А вот в организациях наоборот лучше купить и правильно настроить антивирус, чтобы обезопасить себя от утечек данных и целенаправленных атак», -комментирует Алексей Красильников.

Также, эксперты призывают использовать антивирус, а не программы с элементами антивируса и рекламой.

Пользуйтесь сложным паролем

Универсального совета о том, как создать надежный пароль нет. В этом деле, говорят специалисты, необходимо балансировать между защитой и удобством.

Даниил Бориславкий объясняет, как выглядит ненадёжным пароль:

«Такой пароль состоит из одинаковых символов, например: 111111, из последовательностей, например: 123456 или qwerty, или из слова, например: lena или ferrari. Почему они не надёжны? Потому что есть специальные программы, которые методом перебора подбирают такие пароли, и работают очень быстро, тысячи таких паролей в секунду».

Специалист по кибербезопасности Алексей Красильников рассказывает, как создать надежный пароль:

«В интернете удобно пользоваться автоматически сгенерированными паролями, они хранятся в менеджере паролей браузера. А вот к паролю для учётной записи браузера надо отнестись ответственно. Желательно придумать пароль из 12-16 символов с использованием букв разного регистра, цифр и спецсимволов, но не слишком сложный, потому что его нужно будет запомнить. Самый лёгкий способ его придумать, это посмотреть на клавиатуру и попытаться составить из букв случайное слово, некоторые буквы которого заменить спецсимволами и цифрами. Главное не забывать обновлять короткие ПИН-коды для доступа к компьютеру и смартфону каждые 3-4 месяца и не давать их посторонним людям, иначе любой ваш суперсложный пароль очень легко можно будет посмотреть в настройках браузера».

Ранее Сиб.фм писал о том, что за 2022 год в Новосибирской области было совершено 400 тысяч атак информационные ресурсы.