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В 2022 году хакеры совершили 400 тысяч атак в Новосибирской области

Фото В 2022 году хакеры совершили 400 тысяч атак в Новосибирской области
Фото В 2022 году хакеры совершили 400 тысяч атак в Новосибирской области

Фото: shutterstock

В минувшем году в Новосибирской области специалистами по цифровой защите были зафиксированы и отражены около 400 тысяч атак на информационные ресурсы.

Во вторник, 24 января, прошло расширенное заседание коллегии минцифры с участием Губернатора Андрея Травникова. По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря, за 2022 год специалисты по цифровой защите зафиксировали и отразили около 400 тысяч атак на информационные ресурсы регионального Правительства.

«Объём и разнообразие информационных атак, с которыми мы в прошлом году столкнулись, был просто колоссальным. Благодаря оперативной реакции со стороны министерства, грамотным, выверенным решениям ни одного критичного пробоя системы защиты не допустили», — отметил Травников.

У правительства региона есть планы по дальнейшему развитию центра мониторинга информационной безопасности, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

Ранее Сиб.фм сообщил, что в Новосибирске запустили цифровую систему для поиска преступников.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Правительство Новосибирской области
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