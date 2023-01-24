В Новосибирске запустили цифровую систему для поиска преступников

Фото: pixabay.com
Цифровую систему для поиска преступников и пропавших запустили в Новосибирской области.
Цифровую систему видеонаблюдения и видеоаналитики ввели в эксплуатацию в Новосибирской области, в рамках проекта «Безопасный город. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря.
«В 2022 году существенное развитие проекта «Безопасный город», была запущена в эксплуатацию система видеонаблюдения и видеоаналитики», — отметил министр.
По его словам, подобная система позволяет в режиме реального времени вести поиск преступников и пропавших людей. Также Цукарь добавил, что по региону к системе подключены более 1 тысячи камер и 183 объекта.
В 2023 году планируют ввести в эксплуатацию 500 камер, а также внедрить новые видеоаналитики. Также,будет введена единая централизованная система «Безопасный город».
Как ранее писал Сиб.фм, в 2023 году у ГИБДД России появилась правовая возможность проверять полисы ОСАГО у нарушителей ПДД через камеры — и кроме штрафа за нарушение присылать второй штраф за отсутствие полиса. Но в Новосибирске такую систему ещё не ввели.
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