Смертная казнь в России: стоит ли вводить суровый приговор после теракта в «Крокусе»

Тему отмены действующего в России моратория на смертную казнь подняли россияне после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», по этому вопросу высказались некоторые представители власти и рядовые граждане.

Основной причиной отмены смертной казни было желание страны, которой руководил Борис Ельцин, было желание вступить в Совет Европы — заявка была подана 7 мая 1992 года и была одобрена, 28 февраля 1996 года РФ стала ее членом. Поэтому лишать жизни самых жестоких преступников перестали, последним казненным в России стал серийный убийца Сергей Головкин, также известный как «Фишер», его расстреляли в 1996 году.

В 2022 году с начала специальной военной операции на Украине Россия вышла из Совета Европы. Но документ, отменяющий смертную казнь, по-прежнему считается подписанным Россией (при этом не будучи ратифицированным). Председатель Конституционного суда Валерий заявил, что «только лишь изменение Конституции может послужить основой для возобновления смертной казни». Согласно главному документу страны, внесение поправок в статью 20 основного закона невозможно без изменения самого документа. Зорькин полагает, что выход России из Совета Европы не прерывает действия моратория на смертную казнь, а постановление Конституционного суда 2009 года, фактически отменившее данную меру наказания, не может быть отменено или пересмотрено.

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ряд депутатов выступил за отмену моратория. Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что для террористов — «ничтожеств и выродков», необходимо вернуть высшую меру наказания. Так же считает глава думской фракции ЛДПР и кандидат в президенты РФ на выборах 2024 года Леонид Слуцкий.

«Сейчас много задают вопросов о смертной казни — эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — сказал глава думской фракции «Единой России» Владимир Васильев.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил о невозможности возвращения казни депутатским решением.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не участвует в дискуссии.

По данным опросов, о которых написали в РИАМО, 57 % российских граждан выступают за возврат смертной казни.

Ранее в ФСБ заявили, что теракт в «Крокусе» готовили при содействии спецслужб Украины.