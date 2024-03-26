В ФСБ заявили, что теракт в «Крокусе» готовили при содействии спецслужб Украины

Также Киев осуществлял подготовку боевиков на Ближнем Востоке.

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, украинские спецслужбы оказывали содействие в теракте, совершенном в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Бортников заявил, что организацию акции готовили как радикальные исламисты, так и западные спецслужбы, в то время как спецслужбы Украины прямо связаны с этим событием. Пока заказчик не установлен, но российские спецслужбы проводят работу по выявлению организаторов и исполнителей теракта.

Бортников также отметил, что Киев осуществлял тренировку боевиков на Ближнем Востоке. Он сказал, что ФСБ предпримет все возможные меры для раскрытия организаторов данного инцидента.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский кинолог с овчаркой ищут людей под завалами «Крокуса» после теракта.