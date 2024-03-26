Новосибирский кинолог с овчаркой ищут людей под завалами «Крокуса» после теракта

Жительница Новосибирска Олеся Храмойкина вместе со своей служебной собакой помогают искать людей, оказавшихся под завалами подмосковного «Крокус Сити Холла».

Овчарке Гансу всего пять месяцев. Для него это первый опыт работы. Однако пес продемонстрировал отличные навыки, обнаружив 8 тел и одного выжившего человека. Об этом рассказал муж Олеси Александр в интервью Atas.info.

Сроки завершения работ по разбору завалов сложно прогнозировать из-за напряженности процесса, требующего значительных усилий и концентрации. Спасатели и кинологи работают круглосуточно, практически без перерывов.

Олеся Храмойкина — кинолог с богатым опытом в этой области. Она руководит кинологическим поисково-спасательным отрядом «Мохнатые Ангелы» в Подмосковье и Новосибирске, имея четыре собаки в своем составе: три немецкие овчарки и таксу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что известно о главаре террористов, напавших на подмосковный «Крокус».