Мобилизация-2024: объявят ли в России вторую волну призыва на СВО и кого заберут первым

Запад и Украина продолжают создавать фейковые новости о скорой второй волне мобилизации в России — Кремль отреагировал на последнее заявление Зеленского.

На пресс-конференции в Киеве с участием главы Финляндии Александром Стуббом Владимир Зеленский сообщил о якобы планируемой мобилизации 300 тысяч человек в России до 1 июня 2024. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию неправдивой.

Ранее российский лидер и высокопоставленные представители власти не раз говорили, что речи об очередной мобилизации не идет — в ней нет необходимости, в зоне спецоперации достаточно бойцов, контракты на прохождение военной службы мужчины подписывают ежедневно.

Так, Минобороны на днях отчиталось, что с начала года на контракт приняты 100 тысяч человек. Если набирать и дальше такими темпами, то к лету группировку войск в зоне СВО можно будет пополнить еще примерно на 100 тысяч. А это уже порядка 600 тысяч военнослужащих.

О мобилизации в целом

Мобилизация — не только призыв граждан на военную службу. Это комплекс мероприятий по переводу вооруженных сил, экономики, органов государственной власти и местного самоуправления, а также организаций на работу в условиях военного времени. В России она может быть общей или частичной.

По закону о мобилизации призывают находящихся в запасе мужчин, в нем состоят и отслужившие срочную службу, и альтернативщики, медики. Максимальный возраст пребывания в запасе зависит от звания и разряда.

В первую волну мобилизации призвали 300 тысяч россиян, состоящих на воинском учете, постоянно проживающих на территории России, имеющих боевой опыт мужчин. Самыми востребованными тогда стали стрелки, танкисты, артиллеристы, водители-механики.

Так как сейчас речи о повторной мобилизации не идет, то и предположить, кого заберут в первую очередь (если это все-таки произойдет) невозможно.

Напомним, сейчас в России идет весенний призыв на срочную службу. Подробности о кампании можно узнать из отдельной публикации Сиб.фм.