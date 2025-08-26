Травля, конфликты и слезы: новосибирский омбудсмен Болтенко объяснила родителям, как защитить школьников

Как подготовить ребенка к новому учебному году? Как правильно говорить с ребенком о том, что происходит в школе? Что делать если он пришёл домой в слезах или заявил, что его обижают? Как действовать, если школьный забияка — ваш ребенок? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью Сиб.фм ответила детский омбудсмен в НСО Надежда Болтенко.

— Впереди учебный год, кто-то пойдёт в первый класс, кто-то вернётся в школьную среду. Стоит ли родителям переживать о конфликтах, новых и старых?

Переживать о возможных конфликтах в начале учебного года — нормально для родителей, так как это время непростое и для детей, и для взрослых. Школьникам тяжело влиться в учебный ритм после летних каникул, а родителям непросто контролировать этот процесс и помогать ребёнку справляться с трудностями и переживаниями. Однако важно не транслировать ребёнку свои страхи. Нельзя сравнивать его с другими детьми, пугать школой, рассказывать про злых учителей и конфликты с одноклассниками.

Некоторые рекомендации, которые могут помочь снизить тревогу:

Обсудить возможные переживания между собой, но не озвучивать их ребёнку. Любые разговоры, нагнетающие обстановку, только снижают мотивацию и ухудшают настроение ребёнка. Выделить время для разговора с ребёнком. При этом важно не давать советы, а выслушать ребёнка и проявить заинтересованность в его проблеме. Поддерживать контакт с учителями, потому что им хорошо видно, насколько хорошо ребёнок адаптируется. Не воспринимать неудачи ребёнка как свои личные. Вера в его силы и поддержка от родителей гораздо важнее и эффективнее.

— Можно ли как-то подготовить ребёнка морально к школьным конфликтам, особенно в случае первоклассника?

Первоклассники обычно все – «новенькие». Они еще не знают друг друга, не успели начать что-то делать вместе. Редко в классе оказываются ребята, которые дружили еще до школы.

В первом классе на основе симпатии складываются приятельские отношения между двумя-тремя одноклассниками. Кто-то становится лидером, а кто-то – окажется «в стороне» класса, в роли «аутсайдера».

Лидирующие позиции достаются общительным, дружелюбным и интеллектуально продвинутым детям.

Аутсайдерами больше других рискуют стать дети, отстающие в учебе, замкнутые, не умеющие адекватно общаться, со сниженной или завышенной самооценкой, агрессивные, высокотревожные, неопрятные. Большое значение имеет то, как ребенок умеет общаться и проявлять себя.

Можно помочь ребёнку морально подготовиться к школьным конфликтам, особенно в случае первоклассника. Несколько рекомендаций, как это сделать:

Учить распознавать эмоции. Когда ребёнок злится, обижается или расстраивается, нужно выяснить причину этих чувств и проговорить её вслух.

Обучать правильному общению. Часто причиной конфликтов становятся недопонимания и неспособность ясно выразить своё мнение. Нужно учить ребёнка говорить прямо и открыто, используя формулировки типа «Мне неприятно, когда...», «Меня беспокоит, что...» вместо обвинений и упрёков.

Формировать умение договариваться. Нужно объяснять ребёнку, что разрешение конфликта возможно только тогда, когда обе стороны готовы идти навстречу друг другу. Можно практиковать игры, в которых дети совместно ищут решение проблемы, распределяют обязанности, находят компромиссы.

Развивать эмоциональный интеллект. Ребёнок должен уметь сочувствовать другим людям, видеть последствия своих поступков и стремиться избегать обид.

Устанавливать границы допустимого поведения. Важно чётко обозначить рамки дозволенного и недопустимого. Нужно запретить физическую агрессию, унижение сверстников словами или действиями.

Подавать пример. Дети внимательно наблюдают за поведением родителей и педагогов, перенимая их манеру общения и реагирования на стрессовые ситуации.

Если родители попытались решить проблему самостоятельно, но количество разногласий и стычек только увеличилось, стоит обратиться к психологу.

— Ребёнок пришел со школы в слезах, его обижают. Как реагировать?

Если ребёнок пришёл со школы в слезах и рассказывает об обидах, необходимо выслушать его без осуждения. Важно дать ребёнку почувствовать, что родители на его стороне и готовы помочь.

Могу дать некоторые рекомендации по общению с ребёнком:

Собрать информацию. Нужно выяснить подробности: кто обижает, как часто это происходит, как долго продолжается, знают ли учителя. Поддержать эмоционально. Нужно объяснить ребёнку, что он не виноват в происходящем и вместе найдёт решение проблемы. Научить ребёнка правильно реагировать. Следует объяснить, что лучше встречать обидчика спокойно, а не злиться или эмоционально реагировать. Поговорить с классным руководителем. Нужно изложить суть проблемы с упором на факты, а не эмоциональные оценки. Обсудить ситуацию с родителями обидчика, если нужно. Встречу лучше проводить в школе с учителем и без детей. Не обвинять их, а вместе искать решение. Чего не стоит делать: обещать ребёнку, что получится сохранить ситуацию в секрете, привлекать родителей детей, которые участвуют в травле, говорить, что ребёнок виноват.

Мой ребёнок – агрессор. Как так вышло и что мне предпринять?

Назову некоторые причины агрессивного поведения ребёнка:

Отсутствие контакта и доверительных отношений в семье. Ребёнок может считать, что его не слышат, и использовать агрессию как способ донести свою позицию.

Невозможность достичь желаемого другим способом. Например, у ребёнка есть потребность проявить свои таланты или стать лидером группы, но нет понимания, как этого достичь.

Комплексы. Чувство вины, стыда, обиды и неуверенность в себе нередко проявляются в виде неблаговидных поступков.

Накопленное недовольство. Взрослые могут давить на ребёнка своими ожиданиями, необоснованными запретами или требованиями действовать так, как сказали.

Негативный пример окружения. Ребёнок может воспринимать крики, замахивания или даже удары как нормальный или даже правильный способ поведения.

Неврология и другие особенности психического здоровья. В таком случае нужно обследование терапевта, невролога, психиатра.

Чтобы помочь ребёнку справиться с агрессией, можно предпринять следующие шаги:

Выяснить причину. Так получится понять, с чем именно приходится бороться, и изменить обстоятельства или предупреждать вспышки. Учить выражать эмоции экологично. Важно показать, что злость можно выражать безопасно и при этом быть услышанным. Развивать эмоциональный интеллект. Чем лучше ребёнок понимает, что именно он чувствует и почему, тем легче ему управлять своими реакциями. Следить за собственным примером и фильтровать контент. Поведение ребёнка — это отражение того, что он видит вокруг. Найти, куда выплескивать энергию. Физическая активность помогает перерабатывать напряжение и снимать стресс. Если агрессивное поведение регулярное, сильное и не поддаётся коррекции дома, стоит обратиться к детскому психологу. Также стоит обратиться к специалисту, если ребёнок наносит вред себе или другим, или появились проблемы в общении или учёбе.

— На что обращать внимание в первые месяцы нового учебного года, чтобы не упустить конфликт?

В первые месяцы нового учебного года, чтобы не упустить возможные конфликты, рекомендуется обращать внимание на следующие аспекты:

Обстановка в коллективе. Стоит понаблюдать, как дети приветствуют друг друга, общаются между собой, есть ли ребята, которые могут обижать.

Адаптация новеньких. Часто коллектив с настороженностью воспринимает приход новенького. Даже если ученик старается вписаться в коллектив, может произойти столкновение интересов.

Поведение учителей. Педагогу важно вызвать ученика на прямой, открытый контакт. Его задача — подтолкнуть к решению ребёнка, объяснив, что только в конструктивном обсуждении причин раздора можно найти правильный выход из ситуации.

