На стройке ЛДС в Новосибирске обнаружено тело мужчины

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Тело неизвестного мужчины обнаружено 21 октября на стройке новой ледовой арены в Новосибирске.

В четверг, 21 октября, рабочие обнаружили тело неизвестного мужчины на стройке нового ЛДС в Новосибирске. На вид погибшему около 40 лет, сообщает НГC.

По данным источника в правоохранительных органах, тело находилось в траншее «Горводоканала».

Несчастный случай произошёл в 19:15. Мужчина упал в ров, где зацепился ногой за арматуру.

Информацию о гибели рабочего Сиб.фм подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

«Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сказали в СКР по региону.

Днём в пятницу, 22 октября, на стройке ЛДС перевернулась автовышка. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, на стройку нового ЛДС в Новосибирске привлекли 50 осуждённых.