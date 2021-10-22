Появилось видео падения пары из окна элитного дома на Челюскинцев в Новосибирске

Фото Алёны Истоминой / Сиб.фм

Видео падения мужчины и женщины из окна высотки на улице Челюскинцев в Новосибирске появилось в Сети.

В пятницу, 22 октября, в соцсетях появилось видео падения мужчины и женщины из окна дома по улице Челюскинцев в Новосибирске. На кадрах видно, что сначала падает девушка, и только через 30 секунд — мужчина.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту гибели двоих человек. Погибшие снимали квартиру в элитном доме на Челюскинцев, они жили вместе с ребёнком школьного возраста — в момент трагедии, по словам соседей, мальчик находился в школе. Известно, что пара выпала с пятого этажа. Женщина была 1989 года рождения, мужчина — 1978-го.

Главный врач городской станции скорой помощи Ирина Большакова ранее сообщила, что медики прибыли на место в 08:48, спустя 7 минут после того, как поступил вызов. Мужчина и женщина получили несовместимые с жизнью травмы, характерные при падении с высоты.

Напомним, недавно в Октябрьском районе Новосибирска из окна дома по улице Никитина выпал взрослый мужчина — он погиб на месте. Погибшему было около 45-50 лет.

Если вам известны обстоятельства трагедии, или вы знакомы с погибшими — свяжитесь с нашим криминальным журналистом 89231348331 (для разговоров), 89537752229 (ватсап, телеграм). Можно анонимно!