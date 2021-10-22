Рыжая красотка Нора стала победительницей второй недели конкурса «Главный питомец Новосибирска»

Фото Сиб.фм

По итогам прошедшей недели за звание победителя конкурса будет бороться очаровательная малышка Нора.

На Сиб.фм продолжается приём заявок на фотоконкурс «Главный питомец Новосибирска». Зарегистрировать своего домашнего любимца можно на сайте sib.fm/promo_bestfriend до 24 декабря 2021 года. Очаровательный победитель недели выходит в финал, а его хозяин получает приз от партнёра недели. Подавайте заявки и не забывайте голосовать за братьев наших меньших.

Главный питомец Новосибирска будет выбран по итогам финального голосования под Новый год, 31 декабря 2021 года. Самый харизматичный домашний любимец по мнению горожан получит всеобщую славу, почёт, уважение и суперприз – сертификат на 30 000 рублей в зоомагазин.

Напомним, что ранее мы подвели итоги конкурсов «Главный котик Новосибирска – 2021» и «‎Главный пёсик Новосибирска – 2021».