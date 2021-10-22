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общество

В Новосибирске владельцы провалившихся под асфальт машин не могут получить компенсации

Фото В Новосибирске владельцы провалившихся под асфальт машин не могут получить компенсации
Фото В Новосибирске владельцы провалившихся под асфальт машин не могут получить компенсации

Vk.com / act54

В Новосибирске владельцам провалившихся под асфальт машин пообещали выплатить компенсации. Однако горожане все еще не могут их добиться.

13 октября в Новосибирске на улице Фрунзе несколько машин провалились под асфальт. Энергетики пообещали пострадавшим автомобилистам компенсировать ущерб, однако люди до сих пор не могут получить деньги.

Новосибирцы безуспешно пытаются добиться компенсации за поврежденные по вине Сибирской генерирующей компании автомобили. 13 октября несколько машин провалились под асфальт на улице Фрунзе. В организации объяснили, что всему виной размытие грунта, которое в свою очередь произошло из-за того, что на магистральном трубопроводе прорвало трубу, которая была установлена полвека назад.

Энергетики пообещали владельцам поврежденных транспортных средств компенсировать ущерб, однако номер страховой компании, который в СГК дали горожанам, оказался недоступным для пострадавших.

Хозяйка наиболее пострадавшего автомобиля – серой Тойоты, которая первой провалилась под асфальт – рассказала журналистам портала НГС, что по результатам экспертизы машина не подлежит восстановлению. Чтобы оценить финансовой компании, на экспертизе должны присутствовать представители СГК. Однако энергетики игнорируют попытки женщины с ними связаться.

«Думаю, будет суд. Они игнорируют наши сообщения и максимально тянут время», – заявила хозяйка поврежденного авто.

Владелице другой пострадавшей машины также не удалось связаться с энергетиками. В компании заявили, что гражданская ответственность теплосетей зарегистрирована в организации «СОГАЗ» и посоветовали обратиться в страховую компанию. Однако по этому номеру на звонки пострадавших никто не отвечает.

Ранее Сиб.фм писал, что энергетики пообещали выплатить компенсации всем автомобилистам, чьи транспортные средства были повреждены в происшествии.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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