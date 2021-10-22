В полиции раскрыли подробности убийства 24-летней девушки в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, СУ СКР по Новосибирской области

21 октября в Новосибирске было обнаружено тело 24-летней девушки в собственной квартире – её убили и ограбили.

В четверг, 21 октября, в одной из квартир в Ленинском районе Новосибирска обнаружили тело 24-летней девушки с признаками насильственной смерти. В полиции раскрыли подробности убийства и разослали фото предполагаемого преступника.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 21 октября в 15:40. На место прибыли сотрудники полиции и обнаружили, что дверь в квартиру погибшей была открыта. Оказалось, что девушка жила одна, а все факты свидетельствуют о том, что её ограбили: в доме пропали деньги и мобильный телефон.

На данный момент следователи устанавливают подозреваемого в убийстве. Один подозреваемый уже есть – предположительно, это мужчина, который попал на запись камеры наблюдения у подъезда убитой. В полиции распространили его фотографии.

«Всех, кто опознает мужчину, просим обратиться к нам по адресу город Новосибирск, улица Костычева, дом № 16 либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 301-28-77, 8 (383) 203-57-39, 8 (913) 399-32-96», – сообщили в СКР по Новосибирской области.

По факту убийства 24-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Новосибирске ранее судимый мужчина получил 13 лет колонии за убийство случайного прохожего.