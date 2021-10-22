Врач из Новосибирска Новикова объяснила снижение потенции после COVID-19

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Уролог-андролог из Новосибирска пояснила, почему после перенесённого коронавируса падает качество эрекции и уровень либидо.

Кандидат медицинских наук, уролог-андролог Елена Новикова в прямом эфире «Коронавирус, вакцинация от коронавируса и их влияние на мужское здоровье» объяснила, каким образом COVID-19 отражается на потенции, либидо и уровне тестостерона.

По словам Елены Новиковой, болезнь относительно молодая, поэтому её влияние на организм продолжает изучаться «в полях и с колёс».

Медик сразу отметила: мужская фертильность волнует больше женщин, самих мужчин волнует потенция. Она пояснила, что проблемы с эректильной функцией обусловлены как сосудистыми нарушениями, так и гормональной регуляцией — именно на них ощутимо влияет заболевание коронавирусом.

Например, в результате перенесённого COVID-19 нарушается работа клеток Лейдига, которые вырабатывают тестостерон. «Он однозначно снижается, а вот как поднимается — зависит от индивидуальной реактивности организма», — подчеркнула Елена Новикова.

Также уролог-андролог отметила, что у тех, кто переболел коронавирусом в средней и тяжёлой формах, наблюдаются значимые ухудшения показаний эякулята, иногда до до полного отсутствия сперматозоидов. «Это острый и больной вопрос, ведь сейчас прогнозируют изменения с общемировой рождаемостью», — заявила медик.

Как ранее писал Сиб.фм, в середине октября главврач новосибирской больницы рассказала о новых симптомах, которые могут указывать на заражение коронавирусной инфекцией.

Напомним, на этой неделе на Сиб.фм рассказали, что происходит в больничных палатах и реанимационном отделении одного из главных ковидных госпиталей Новосибирска.