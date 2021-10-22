Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Врач из Новосибирска Новикова объяснила снижение потенции после COVID-19

Фото Врач из Новосибирска Новикова объяснила снижение потенции после COVID-19
Фото Врач из Новосибирска Новикова объяснила снижение потенции после COVID-19

Фото с сайта pixabay.com

Уролог-андролог из Новосибирска пояснила, почему после перенесённого коронавируса падает качество эрекции и уровень либидо.

Кандидат медицинских наук, уролог-андролог Елена Новикова в прямом эфире «Коронавирус, вакцинация от коронавируса и их влияние на мужское здоровье» объяснила, каким образом COVID-19 отражается на потенции, либидо и уровне тестостерона.

По словам Елены Новиковой, болезнь относительно молодая, поэтому её влияние на организм продолжает изучаться «в полях и с колёс».

Медик сразу отметила: мужская фертильность волнует больше женщин, самих мужчин волнует потенция. Она пояснила, что проблемы с эректильной функцией обусловлены как сосудистыми нарушениями, так и гормональной регуляцией — именно на них ощутимо влияет заболевание коронавирусом.

Например, в результате перенесённого COVID-19 нарушается работа клеток Лейдига, которые вырабатывают тестостерон. «Он однозначно снижается, а вот как поднимается — зависит от индивидуальной реактивности организма», — подчеркнула Елена Новикова.

Также уролог-андролог отметила, что у тех, кто переболел коронавирусом в средней и тяжёлой формах, наблюдаются значимые ухудшения показаний эякулята, иногда до до полного отсутствия сперматозоидов. «Это острый и больной вопрос, ведь сейчас прогнозируют изменения с общемировой рождаемостью», — заявила медик.

Как ранее писал Сиб.фм, в середине октября главврач новосибирской больницы рассказала о новых симптомах, которые могут указывать на заражение коронавирусной инфекцией.

Напомним, на этой неделе на Сиб.фм рассказали, что происходит в больничных палатах и реанимационном отделении одного из главных ковидных госпиталей Новосибирска.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Апуник
журналист

1

Теги

здоровье
Новосибирская область
коронавирус
Ковид
вакцинация
потенция
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23197
Совещание Путина по нерабочим дням с 23 октября: прямая трансляция заседания по COVID-19
15543
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
15198
Отец погибшего под Новосибирском 19-летнего Векила Абдуллаева заявил о провокациях на месть полицейскому
13324
В Новосибирске прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-чиновника обладминистрации Чиркунова
12824
27 % новосибирцев считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше
11321
Жителя Новосибирска приговорили к 9,5 годам за убийство сожительницы шнуром от смартфона
10971
Новосибирские осуждённые в русских народных костюмах спели романс «Не для меня придёт весна»