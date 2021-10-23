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294 заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Новосибирской области

Фото 294 заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Новосибирской области
Фото 294 заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Новосибирской области

Фото Сиб.фм

Ещё 9 человек скончались от COVID-19 за минувший день в Новосибирской области.

Оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионе представил статистику, актуальную на утро 23 октября. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 294 новых случаев заражения коронавирусом, 9 летальных исходов.

Скончались четверо мужчин в возрасте 73 лет, 74 лет, 76 лет, 92 лет, а также пять женщин в возрасте 60 лет, 71 года, 80 лет, 81 года, 83 лет. Всего в Новосибирской области с начала пандемии от коронавируса умерли 3 274 человека.

Общее количество заражений коронавирусом исчисляется 68 437 случаями, количество выздоровевших 52 922 случаями. За сутки полностью поправились 152 пациента. В госпиталях продолжают находиться 3 017 пациентов, в том числе 42 ребенка.

У 302 пациентов протекание болезни оценивается как тяжелое – они находятся в реанимации. 54 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, ранее вирусолог предупредил об опасности нового штамма коронавируса AY.4.2.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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