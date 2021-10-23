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В Новосибирске двух рабочих засыпало грунтом в траншее на улице Порт-Артурской

Фото В Новосибирске двух рабочих засыпало грунтом в траншее на улице Порт-Артурской
Фото В Новосибирске двух рабочих засыпало грунтом в траншее на улице Порт-Артурской

Фото и видео из группы "Спасатели МАСС" в социальной сети "ВКонтакте"

В пятницу, 22 октября, двое рабочих оказались завалены грунтом в траншее при проведении ремонтных работ в Ленинском районе Новосибирска.

В Новосибирске двух рабочих засыпало обвалившимся грунтом в траншее по улице Порт-Артурская в Ленинском районе города. Инцидент произошёл в 18:25 в пятницу, 22 октяря.
На место выехали спасатели МАСС.

ЧП произошло в результате схода грунта в траншею при проведении земляных работ. В результате одного из рабочих засыпало полностью, другого — частично.
Первого пострадавшего удалось поднять на поверхность с помощью ковша экскаватора, копнув под ним землю.
"К моменту приезда спасателей, мужчина находился в машине реанимации бригады врачей скорой помощи", — уточнили в МАСС.
Второй мужчина находился в земле по пояс. Операция по его спасению длилась почти час — его откапывали лопатами.
"Грунт был вперемешку с крупным щебнем, и лопаты с трудом входили в липкую почву", — отметили в ведомстве.
Второй пострадавший — мужчина 1993 года — был поднят из траншеи с переломом ноги и передан врачам скорой.
Напомним, 21 октября на стройке нового ЛДС в траншее было обнаружено тело мужчины.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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