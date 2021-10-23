Грибники похвастались урожаем подтопольников в Новосибирской области

Фото из группы "Грибы и грибные места НСО"

Новосибирские грибники продолжают собирать дикоросы в октябре в лесах региона.

В октябре новосибирцы продолжат собирать грибы: настало время подтопольников и рядовки фиолетовой. Фото результатов тихой охоты грибники выкладывают в группе «Грибы и грибные места НСО».

Специалисты относят подтопольники к условно-съедобным грибам, которые перед употреблением в пищу следует отварить, чтобы избавиться от горечи. Подтопольники чаще всего маринуют на зиму, реже жарят. Этот вид грибов кучно растёт в тополевых рощах, лесополосах, парках.

Рядовка фиолетовая – тоже условно-съедобный гриб. Он растёт на гниющей листве и хвое, поэтому его легко можно найти в смешанных лесах. Рядовка может появляться как отдельными грибами, так и группами, образуя так называемые «ведьмины круги».

И подтопольники, и рядовку фиолетовую можно собирать до конца октября, вплоть до первых серьезных заморозков.

Напомним, ранее новосибирский миколог рассказала, как отличить настоящие опята от ложных поганок. По словам специалиста, необходимо обращать внимание на цвет ножки гриба на срезе.