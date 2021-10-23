Новосибирские биологи объяснили массовую гибель моллюсков в Оби

Сотни мёртвых моллюсков были обнаружены на набережной Оби в Новосибирске после резкого обмеления реки. Учёные утверждают, что поводов для тревоги нет, гибель улиток является естественным процессом.

Новосибирские биологи считают массовую гибель моллюсков в Оби естественным процессом и частью регуляции живых существ в акватории. Об этом сообщает телеканал ОТС.

Сотни мёртвых моллюсков появились на берегу Оби в районе Михайловской набережной на прошлой неделе. Гибель водных обитателей напрямую связана с понижением уровня воды в реке — Обь в 2021 году обмелела на рекордные 19 сантиметров.

При этом, по словам учёных, критичных последствий для флоры и фауны реки нет.

"Массовый мор брюхоногих в это время года — естественный процесс. Улитки одного из видов быстро размножаются и начинают вытеснять других. Поэтому падёж моллюсков — часть процесса естественной регуляции численности в акватории", — говорится в сюжете.

Также в эфире прозвучало, что моллюски дышат жабрами, а не легкими. Поэтому при обмелении они не успевают переместиться ближе к глубине.

Напомним, в октябре на поверхности Оби в районе Димитровского моста появились нефтяные пятна.