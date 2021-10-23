Работа.ру и AliExpress: Каждому пятому россиянину перерывы помогают работать эффективнее

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Небольшие перерывы повышают продуктивность для 20% россиян. Сосредоточиться им помогают товары для визуализации целей и удобное рабочее место.

Работа.ру и AliExpress Россия провели исследование и выяснили, на что жители России чаще всего отвлекаются на работе, сколько времени тратят на прокрастинацию и как справляются с ней. В исследовании приняли участие более 6 000 пользователей старше 18 лет из всех регионов страны. Эксперты AliExpress Россия проанализировали покупательские тенденции и выделили рост спроса на товары для повышения продуктивности.

По данным сервиса Работа.ру, больше половины опрошенных россиян (53%) отвлекаются на работе на сторонние задачи. А 47% всегда сосредоточены на своих должностных обязанностях.

Чаще всего респонденты отмечали, что отвлекаются на личные звонки и переписки, а еще на общение с коллегами — так ответили 38% и 36% соответственно. Каждый пятый опрошенный (19%) отрывается от работы из-за перекура. Соцсети отвлекают внимание 18% участников исследования, а чтение новостей — 16%. 13% откладывают текущие дела ради выполнения задач по подработке.

10% респондентов указали, что тратят рабочие часы на онлайн-обучение. 7% опрошенных отвлекаются на планирование выходных или отпуска, а 5% — на просмотр фильмов и видео. По 4% участников исследования отметили, что откладывают работу ради игр и онлайн-шопинга.

Популярность такой категории досуга подтверждают и данные AliExpress Россия. По словам экспертов, оборот электронных товаров от российских продавцов за последние полгода вырос более чем в 600 раз. В этой категории особым спросом пользуются подписки на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры.

Кроме того, в 2,9 раза выросли продажи товаров для массажа и релаксации. Аналитики связывают это с накопившимися напряжением и стрессом, с которыми обычно сталкиваются люди, которые много работают из дома.

Средняя стоимость таких товаров — от 140 рублей за ручной массажер для головы до 2,7 тысяч за очки с антибликовым покрытием.

45% респондентов тратят на нерабочие задачи менее 30 минут в день. Каждый третий (34%) занимается посторонними делами от 30 минут до 1 часа, а каждый седьмой — от 1 до 3 часов за смену.

Сегодня особым спросом пользуются товары для организации рабочего времени и эффективного тайм-менеджмента: россияне всё чаще приобретают календари и планировщики — спрос на эту категорию вырос в 1,5 раза.

Некоторые респонденты рассказали, что из-за прокрастинации задерживаются на работе ради завершения задач. Каждый шестой (17%) опрошенный указал, что остается на работе после завершения трудового дня. Из-за сторонних дел 12% участников исследования, наоборот, приходят раньше, а 8% — работают в выходные. Однако у 63% респондентов прокрастинация никак не отражается на графике.