Ученый из Новосибирска заявил о неэффективности нового локдауна

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С 30 по 7 ноября россияне будут отдыхать из-за напряженной эпидобстановки в стране. Ковидные каникулы призваны остановить распространение инфекции, однако новосибирский ученый усомнился в эффективности таких мер.

Президент России объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021 года по всей стране. Такие меры должны помочь сдержать распространение коронавируса. Новосибирский ученый, биолог Сергей Седых оценил эффективность нового локдауна.

«Семи дней локдауна явно недостаточно. Тем более нет уверенности, что в городе закроют все рестораны, фудкорты, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Если люди все выходные будут гулять по общественным местам – эффект от таких мер будет незначительным», – заявил Сергей Седых.

Ученый объяснил, что нерабочие дни могут снизить заболеваемость только при условии ограничения контактов между людьми. Однако локдаун никак не поспособствует резкому снижению числа заразившихся.

Эксперт уверен, что сдержать распространение коронавируса может только минимизация контактов между людьми и массовая вакцинация граждан. Власти решили стимулировать людей прививаться путем введения QR-кодов, однако, по словам ученого, сейчас вводить их уже поздно.

«QR-коды на посещение общепита, развлекательных заведений нужно было вводить весной, а на посещение детских садов и школ для детей привитых родителей – 1 сентября», – отметил Седых в беседе с Bfm.ru.

Он добавил, что эти введение этих мер могло увеличить число вакцинированных россиян до 60%.

Ранее Сиб.фм писал, что на следующей неделе в Новосибирске пройдут масштабные проверки соблюдения масочного режима в кафе и торговых центрах.