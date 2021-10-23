В ковидные выходные новосибирцы собираются путешествовать и спать

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Длинные ковидные каникулы с 30 октября по 7 ноября большинство жителей Новосибирска собирается посветить путешествиям и сну.

Сервис «Зарплата.ру» провел исследование и выяснил, чем займутся сибиряки в длинные выходные. Оказалось, нерабочие дни горожане планируют посветить путешествиям и сну.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в стране. Длинные выходные призваны помочь остановить распространение COVID-19. Между тем, большая часть жителей Новосибирска в это время собираются путешествовать.

Данные онлайн-опроса, который провел сервис «Зарплата.ру» среди россиян, 59% респондентов обрадовались введению нерабочих дней. Около трети опрошенных сибиряков высказались против такого решения властей, остальные не определились с ответом.

При этом на снижение уровня заболеваемости из-за ковидных каникул особо никто не рассчитывает – только 5% респондентов выразили уверенность, что это поможет в борьбе с коронавирусом. В основном люди рады введению дополнительных нерабочих дней из-за возможности отдохнуть. Такой позиции придерживается практически 70% опрошенных.

Большая часть новосибирцев в эти дни планируют поехать в путешествие, провести время с семьей и отоспаться, сообщили представители сервиса «Зарплата.ру».

Ученый-биолог из Новосибирска Сергей Седых заявил о неэффективности нового локдауна и системы QR-кодов.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирцы не планируют отдыхать в период с 30 октября по 7 ноября.