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общество

В мэрии открестились от "кощунственной" выставки о Берлинской стене в центре Новосибирска

Фото В мэрии открестились от "кощунственной" выставки о Берлинской стене в центре Новосибирска
Фото В мэрии открестились от "кощунственной" выставки о Берлинской стене в центре Новосибирска

Фото со страницы Анны Терешковой в Facebook

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что скандальная немецкая выставка не была согласована с муниципальными властями города.

Спорная фотовыставка о Берлинской стене уже демонтирована с площадки перед кинотеатром Победа. Об этом в Facebook написала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Она пояснила, что на площадке перед кинотеатром регулярно проводятся разные мероприятия и размещаются интересные выставки, но до сих пор их порядок не был регламентирован.

«К сожалению, одна из выставок вызвала нарекания общественности и сразу была демонтирована руководством Победы, так как выставка не получала никаких согласований с органами муниципальной власти Новосибирска», — написала Терешкова.

По ее словам, департамент культуры мэрии уже договорился с Центром Победа в обязательном порядке согласовывать проведение культурно-массовых мероприятий и выставочные проекты «независимо от принадлежности территории их размещения».

Напомним, ранее депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров заявил, что авторы фотовыставки о Берлинской стене «жалуются на «диктатуру» Советского союза». Он подчеркнул, что «беспредельно возмущен уровнем цинизма и гнусности».

 

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Автор:
Павел Тиунов

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