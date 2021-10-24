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Пригородные электрички станут ходить по новому расписанию с 25 октября в Новосибирской области

Фото Пригородные электрички станут ходить по новому расписанию с 25 октября в Новосибирской области
Фото Пригородные электрички станут ходить по новому расписанию с 25 октября в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Расписание движения пригородных поездов изменится с 25 октября из-за наступления осени.

Как сообщили на сайте «Экспресс-пригород», с 25 октября будет изменён график движения некоторых электропоездов, курсирующих по Новосибирской области.

В АО «Экспресс-пригород» пояснили, что передвижения в расписании связаны с традиционным сокращением пассажиропотока, который всегда происходит осенью.

Согласно новому расписанию, электрички №6609 по маршруту Новосибирск – Искитим и №6610, движущийся обратно по маршруту Искитим – Новосибирск на Южном направлении с понедельника будут ходить только по будням. Выходные рейсы, введённые на этом направлении на летний период, отменяются. Это же касается и таких маршрутов, как №6657 Новосибирск – Искитим и №6658 Искитим – Новосибирск.

Похожие изменения затронут и Западное направление. С 25 октября по выходным перестанут ходить электропоезда №6323 Новосибирск – Коченево и №6318 Коченево – Новосибирск.

С Кузбасским направлением противоположная ситуация: здесь некоторые электрички перестанут курсировать в будние дни. Поезда №6808 Тогучин – Новосибирск и №6809 Новосибирск – Тогучин теперь будут осуществлять передвижение только по субботам и воскресеньям.

Как уточнили в пресс-службе «Экспресс-пригород», дополнительную информацию можно уточнить на станциях и остановочных пунктах, а также на официальном сайте компании либо по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).

Как ранее писал Сиб.фм, в общественном транспорте Новосибирска продолжают проверять соблюдение масочного режима. Например, в сентябре одну из пассажирок привлекли в административной ответственности за принципиальный отказ надеть защитную маску при нахождении в электричке.

Напомним, в октябре министерство транспорта Новосибирской области предложило создать 4 новых маршрута для городского электропоезда. Такая инициатива должна помочь снизить нагрузку на новосибирский метрополитен. На воплощение проекта требуется примерно 18 млн рублей.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
транспорт
Электрички
железная дорога
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