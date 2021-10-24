«Сибирь» выиграла матч с челябинским «Трактором» со счётом 2:0

Фото предоставлено ХК «Сибирь»

Новосибирские хоккеисты выиграли у команды из Челябинска с отрывом в две шайбы.

Хоккеисты «Сибири» одержали победу в игре с «Трактором», забив челябинским спортсменам два гола.

Эта победа стала для команды из Новосибирска второй подряд: 22 октября они забрали победу у минской команды «Динамо», обойдя их на одну шайбу с финальным счётом 3:2.

В матче 24 числа особенно отличились американский форвард Ник Шор и спортсмен Александр Шаров. «"Сухарь" Сятери и шайбы Шора и Шарова принесли "Сибири" победу над "Трактором"», — такую запись опубликовали в официальном сообществе хоккейного клуба.

Болельщики вместе с командой не сдерживали эмоций.

«...сегодня была наша любимая Сибирь, а не то недоразумение, что безвольно проигрывало всем подряд. Пожалуйста, не теряйте этот настрой, парни!», «По качеству игры этот матч лучший в сезоне», «красота пошла, рвите дальше, очень хорошо начали», —

поддержали спортсменов в комментариях к записи о победе (орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.).

Как ранее писал Сиб.фм, 22 октября стало известно, что главному тренеру «Сибири» Андрею Мартемьянову дали два месяца на исправление ситуации. Для того, чтобы хоккеисты Новосибирска выправили свой результат, есть время до конца декабря.

Напомним, предыдущая победа над «Динамо» стала первой после целого ряда поражений новосибирской команды.