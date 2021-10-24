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Ситуация с коронавирусом на утро 24 октября в Новосибирской области

Фото Ситуация с коронавирусом на утро 24 октября в Новосибирской области
Фото Ситуация с коронавирусом на утро 24 октября в Новосибирской области

Фото Сиб.фм

В Новосибирской области насчитывается 68 437 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.

Ежедневный прирост пациентов, заболевших COVID-19 в регионе, оценивается порядка 280-290 человек в сутки. По последним данным оперативного штаба, 22 октября было зарегистрировано 294 случая заражения коронавирусом.

Скончались 9 человек: четверо мужчин в возрасте 73 лет, 74 лет, 76 лет, 92 лет, а также пять женщин в возрасте 60 лет, 71 года, 80 лет, 81 года, 83 лет. Количество летальных исходов в Новосибирской области с начала пандемии составило 3 724 случая.

Согласно последним данным «ковидной статистики», в стуки выздоровело 152 пациента. Всего количество вылечившихся новосибирцев и гостей региона исчисляется 52 922 пациентами.

В госпиталях продолжают находиться 3 017 пациентов, в том числе 42 ребенка. 302 человека находится в реанимации. 54 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, ранее вирусолог предупредил об опасности нового штамма коронавируса AY.4.2.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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