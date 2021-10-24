Следователи начали проверку после смерти мужчины на стройплощадке ЛДС в Новосибирске

Фото предоставлено очевидцем

24 октября на стройке новой ледовой арены в Новосибирске обнаружили труп мужчины.

Утром в воскресенье, 24 октября, в Новосибирске на стройплощадке новой ледовой арены обнаружили тело мёртвого мужчины. Об этом Сиб.фм рассказал очевидец. В следственном комитете факт смерти на стройке подтвердили.

Напомним, на стройке ЛДС в Новосибирске второй раз за неделю обнаружили труп мужчины. Как рассказал очевидец, тело мужчины нашли утром 24 октября в бытовке – строении для временного проживания рабочих.

В следственном комитете сообщили, тело мужчины было обнаружено в помещении «Бытового городка Бытовка 38» на улице Немировича-Данченко, 160 в Кировском районе. Погибшим оказался 39-летний мужчина без видимый признаков насильственной смерти.

Однако, как рассказал Сиб.фм очевидец, на теле погибшего были побои.

Следственный отдел по Кировскому району проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины. На данный момент проведён осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

В социальных сетях тем временем новый ЛДС уже называют проклятым.

Напомним, в Новосибирске это уже второй труп на стройке ЛДС за неделю. 21 октября на ледовой арене рабочие обнаружили тело неизвестного мужчины, на вид ему было около 40 лет. Как рассказывали в правоохранительных органах, труп мужчины находился в траншее «Горводоканала».