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Спасатели вытащили женщину из горящей квартиры в Новосибирске

Фото Спасатели вытащили женщину из горящей квартиры в Новосибирске
Фото Спасатели вытащили женщину из горящей квартиры в Новосибирске

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Медики госпитализировали жительницу Новосибирска, которая оказалась в задымленной квартире в Дзержинском районе.

Сотрудники МЧС спасли женщину, которая не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры. В 19:19 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в трёхэтажном жилом доме на улице Дениса Давыдова. На лестничных клетках было сильное задымление, но спасатели быстро определили очаг пожара.

«Из горящей квартиры сотрудники МЧС России спасли женщину, которую медики госпитализировали с отравлением угарным газом», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Всего пожарные эвакуировали 5 человек, 3 человека эвакуировались самостоятельно.
На месте происшествия работали порядка 30 человек и 9 единиц техники. Причину пожара установят дознаватели МЧС.

Напомним, 23 октября 3-летний мальчик погиб в результате пожара в доме на улице Молодёжная в посёлке Мирный в Коченевском районе.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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