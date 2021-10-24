Столб чёрного дыма поднялся над горящими сараями в Новосибирске

Фото и видео из публикации на «АСТ-54»

Деревянные сараи вспыхнули во дворе одного из домов в Железнодорожном районе.

Столб чёрного дыма поднялся над Железнодорожным районом города. Его источником стали горящие деревянные сараи.

Как сообщили в «АСТ-54», возгорание случилось в одном из дворов, прилегающих к трёхэтажному дому. Известно, что загоревшиеся здания расположены на Железнодорожной, 5.

Очевидцы смогли зафиксировать не только густой плотный дым, но и яркий огонь, охвативший деревянные сооружения. Сообщается (это видно и на записи), что на место происшествия уже прибыли пожарные.

В комментариях к записи одна из жительниц Новосибирска сообщила, что она жительница этого дома, и этот пожар — уже третий с июня.

Ещё одна из горожанок посоветовала написать в мэрию с просьбой снести сараи.

«У нас пару лет назад так же выжигали сараи, видно думали что дома загорятся, местечко лакомое. Но я решила этот вопрос просто. Написала в мэрию и сараи снесли!»

(орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.), — написала женщина.

Как ранее писал Сиб.фм, 23 октября в пожаре, случившемся в частном доме на две семьи, погиб трёхлетний ребёнок. Его и ещё двоих детей успели вынести из горящего здания, но мальчик трёх лет умер в машине скорой помощи.

Напомним, в сентябре в одной из гостиниц Новосибирска пришлось провести массовую эвакуацию из-за возгорания. Из здания вывели более 500 человек, пострадавших не было.