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В Новосибирске на стройплощадке ЛДС обнаружили второй труп за неделю

Фото В Новосибирске на стройплощадке ЛДС обнаружили второй труп за неделю
Фото В Новосибирске на стройплощадке ЛДС обнаружили второй труп за неделю

Фото предоставлено очевидцем

Утром 24 октября в Новосибирске на стройке новой ледовой арены обнаружили второй труп за неделю.

Утром в воскресенье, 24 октября, на стройплощадке новой ледовой арены в Новосибирске обнаружен второй труп за неделю. Об этом Сиб.фм рассказал очевидец, который предположительно работает на стройке.

Сообщается, что на данный момент на месте находится скорая и реанимация. Как рассказал очевидец, тело нашли в бытовке – строении для временного проживания рабочих.

Фото В Новосибирске на стройплощадке ЛДС обнаружили второй труп за неделю 2

Сиб.фм отправил запрос по данной информации в СУ СКР по Новосибирской области. На данный момент неизвестна ни личность погибшего, ни обстоятельства произошедшего.

Напомним, это уже второй труп на стройке нового ЛДС в Новосибирске за неделю. 21 октября рабочие обнаружили тело неизвестного мужчины на ледовой арене. На вид погибшему было около 40 лет. Как рассказывал источник в правоохранительных органах, тело находилось в траншее «Горводоканала».

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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