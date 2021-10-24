В Новосибирске на стройплощадке ЛДС обнаружили второй труп за неделю

Фото предоставлено очевидцем

Утром 24 октября в Новосибирске на стройке новой ледовой арены обнаружили второй труп за неделю.

Утром в воскресенье, 24 октября, на стройплощадке новой ледовой арены в Новосибирске обнаружен второй труп за неделю. Об этом Сиб.фм рассказал очевидец, который предположительно работает на стройке.

Сообщается, что на данный момент на месте находится скорая и реанимация. Как рассказал очевидец, тело нашли в бытовке – строении для временного проживания рабочих.

Сиб.фм отправил запрос по данной информации в СУ СКР по Новосибирской области. На данный момент неизвестна ни личность погибшего, ни обстоятельства произошедшего.

Напомним, это уже второй труп на стройке нового ЛДС в Новосибирске за неделю. 21 октября рабочие обнаружили тело неизвестного мужчины на ледовой арене. На вид погибшему было около 40 лет. Как рассказывал источник в правоохранительных органах, тело находилось в траншее «Горводоканала».