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общество

В Новосибирске собак стали выгуливать в специальной одежде из-за похолодания

Фото В Новосибирске собак стали выгуливать в специальной одежде из-за похолодания
Фото В Новосибирске собак стали выгуливать в специальной одежде из-за похолодания

Фото с сайта pixabay.com

Новосибирские хозяева начали одевать питомцев в тёплую одежду перед прогулками на улице.

Октябрь в Новосибирске ознаменовался не только ощутимым похолоданием, но также мощным ветром и сильными дождями. Из-за этого владельцы собак стали тщательнее готовить своих питомцев к прогулкам.

Например, перед выходом на улицу многие хозяева надевают на своих питомцев специальные тёплые костюмы. Нравится это далеко не всем: такая одежда сковывает движения четверолапых. Однако сдирать тёплые вещи животные не спешат — будто понимают, что без них прогулка станет гораздо прохладнее.

Такие меры отчасти можно назвать вынужденными: некоторые породы с короткой шерстью очень плохо переносят холод и просто отказываются выходить на улицу в плохую погоду.

Как пишет «АиФ-Новосибирск», самые заботливые владельцы не ограничиваются специальной одеждой, а снаряжают питомцев и обувью, чтобы те не замочили лапки.

Как ранее писал Сиб.фм, на этих выходных бродячие собаки напали на домашний скот в одном из сёл под Новосибирском. Они загрызли несколько животных, из-за чего одна из семей лишилась своего основного заработка.

Напомним, недавно на Сиб.фм рассказали, как у жительницы посёлка под Новосибирском забрали половину её собак и почему животных отказываются отдавать хозяйке.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
собаки
животные
осень
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