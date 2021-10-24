Вирусолог Нетёсов из Новосибирска рассказал, как читать результат теста на антитела к коронавирусу

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Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, каким образом понять результаты своего теста, выявляющего антитела к COVID-19.

Доктор биологических наук и вирусолог Сергей Нетёсов в видеолекции пояснил, как можно понять, сколько антител против коронавирусной инфекции есть в организме на момент тестирования. Именно уровень антител может указать на повторное заражение коронавирусом и ту тяжесть, с которой протекает заболевание.

По его словам, тест-системы, которые сейчас есть в распоряжении, позволяют определить количество антител класса Ig G к RBD-домену белка S коронавируса.

Как пояснил Сергей Нетёсов в новой видеолекции, опубликованной на сайте НГУ, по просьбе Всемирной организации здравоохранения Национальный институт биологических стандартов (Лондон) создал универсальные единицы для измерения количественного уровня антител — BAU/ml.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ отметил: на данный момент появились исследования, связывающие уровень антител и возможность заражения COVID-19, а также тяжестью протекания болезни.

Если уровень BAU/ml выше 140 — более 95%, что иммунитет способен защитить человека от тяжёлой формы заболевания. Уточняется, что речь идёт о повторном заражении первоначальной «уханьской» разновидностью вируса.

При BAU/ml от 140 до 1 700 вероятность защиты при заражении «уханьским» штаммов — 89%.

BAU/ml выше 2 200 свидетельствует о защите и от заражения вариантом «Дельта».

Если же уровень BAU/ml ниже 140 единиц, необходимо пройти ревакцинацию.

Учёный подчёркивает, что эти данные предварительны, но тем не менее позволяют сориентироваться в уровне своего иммунитета тем людям, которым требуется такая информация.

Как ранее писал Сиб.фм, недавно новосибирский учёный рассказал, какой уровень антител в его организме после ревакцинации препаратом «Спутник Лайт».

Напомним, в новой лекции, записанной Нетёсовым, он рассказал не только о том, как обстоит ситуация с коронавирусом в мире, но и уточнил факторы, которые могут сделать протекание болезни более тяжёлым.