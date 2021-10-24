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Вице-мэр Терешкова объяснила скандальную немецкую выставку в центре Новосибирска

Фото Вице-мэр Терешкова объяснила скандальную немецкую выставку в центре Новосибирска
Фото Вице-мэр Терешкова объяснила скандальную немецкую выставку в центре Новосибирска

Фото со страницы Анны Терешковой в Facebook

Заммэра Новосибирска Анна Терешкова заявила, что власти города не согласовывали проведение немецкой выставки у кинотеатра «Победа».

Вице-мэр и начальница департамента культуры мэрии Анна Терешкова прокомментировала скандальную немецкую выставку, размещённую перед кинотеатром «Победа» в Новосибирске.

Напомним, ранее в Новосибирске перед кинотеатром появились стенды, посвящённые истории падения Берлинской стены. Местных жителей и общественников возмутил посыл выставки – в нём прозвучали открытые упрёки в адрес СССР. Так, на одном из стендов был изображён советский танк с подписью «облик диктатуры».

Стало известно, что выставку организовали представители консульства Германии и Немецкий федеральный фонд исследования диктатуры при содействии немецких газет Die Welt и Bild. Кроме того, выставка была согласована чиновниками.

На скандальную выставку отреагировала вице-мэр города Анна Терешкова. На своей личной странице в Facebook она отметила, что выставленные стенды не были согласованы с органами власти.

«К сожалению, одна из выставок вызвала нарекания общественности и сразу была демонтирована руководством "Победы", так как выставка не получала никаких согласований с органами муниципальной власти Новосибирска. Учитывая данную ситуацию департамент культуры, спорта и молодежной политики договорился с руководством Центра Победа об обязательном согласовании с городом не только культурно-массовых мероприятий, но и выставочных проектов независимо от принадлежности территории их размещения», – заключила Терешкова.

Напомним, ранее раскритиковал выставку и зампредседателя Заксобрания региона Андрей Панфёров. Он заявил, что эта выставка «безнравственная» и «содержит упрёк в адрес СССР».

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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