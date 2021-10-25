Алтай остаётся местом силы для сибиряков

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В рейтинге самых цифровых туристов лидируют жители Сибири, отдохнувшие в Алтайском крае и Республике Алтай в 2021 году. На втором месте москвичи – по объёмам мобильного трафика они занимают второе место и в 5 раз уступают сибирякам. Эксперты МегаФона проанализировали динамику турпотока с июня по сентябрь и выяснили, какие места для отдыха выбирали путешественники из России.

Больше всего абоненты с SIM-картами МегаФона «чекинились» в Майминском районе Горного Алтая – на базах отдыха в селе Манжерок. Число гостей здесь в 91 раз превысило количество местных жителей. Чуйский тракт стал самым популярным автомаршрутом. На поиски идеальных кадров вдоль одной из самых живописных трасс в мире по версии National Geographic отправились вдвое больше путешественников, чем в прошлом. Ещё одной точкой притяжения стал Чемальский район – количество желающих посмотреть знаменитый остров Патмос, Каракольские озера и Чемальскую ГЭС в 17 раз превысило численность населения района. Положительная туристическая динамика также была зафиксирована на Телецком озере. Любителей медитаций приехало на 75 % больше, чем в прошлом сезоне.

В Алтайском крае самым посещаемым местом у российских абонентов МегаФона стало родное село Василия Шукшина в Сростках, летом туристов здесь стало больше на 50 %. Настоящая перезагрузка наблюдалась и в Белокурихе: поправить здоровье после пандемии сюда приехали на 61 % больше гостей, чем годом ранее. Замыкает тройку популярных локаций края – озеро в Яровом.

По объёмам мобильного трафика на алтайских каникулах продолжают лидировать сибиряки. На берегах озёр и в горных долинах чаще всего можно было встретить новосибирцев, кузбассовцев и красноярцев. Также помимо москвичей приехали путешественники из Югры, Ямала, Башкирии, Санкт-Петербурга и Тюмени.

По итогам летнего сезона гости проговорили 50 млн минут и прокачали 2,5 тысячи терабайт – этого хватит, чтобы посмотреть почти 300 тысяч фильмов о дикой природе в 4K. Связисты перед летним сезоном дополнительно построили волоконно-оптические каналы и модернизировали базовые станции, увеличив скорость мобильного интернета в местах отдыха. По данным независимого исследования международной компании Ookla, средняя скорость загрузки в 4G МегаФона на Алтае за год выросла на 20 % и составляет 39,4 Мбит/с.