Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Алтай остаётся местом силы для сибиряков

Фото Алтай остаётся местом силы для сибиряков
Фото Алтай остаётся местом силы для сибиряков

Фото Russia Discovery

В рейтинге самых цифровых туристов лидируют жители Сибири, отдохнувшие в Алтайском крае и Республике Алтай в 2021 году. На втором месте москвичи – по объёмам мобильного трафика они занимают второе место и в 5 раз уступают сибирякам. Эксперты МегаФона проанализировали динамику турпотока с июня по сентябрь и выяснили, какие места для отдыха выбирали путешественники из России.

Больше всего абоненты с SIM-картами МегаФона «чекинились» в Майминском районе Горного Алтая – на базах отдыха в селе Манжерок. Число гостей здесь в 91 раз превысило количество местных жителей. Чуйский тракт стал самым популярным автомаршрутом. На поиски идеальных кадров вдоль одной из самых живописных трасс в мире по версии National Geographic отправились вдвое больше путешественников, чем в прошлом. Ещё одной точкой притяжения стал Чемальский район – количество желающих посмотреть знаменитый остров Патмос, Каракольские озера и Чемальскую ГЭС в 17 раз превысило численность населения района. Положительная туристическая динамика также была зафиксирована на Телецком озере. Любителей медитаций приехало на 75 % больше, чем в прошлом сезоне.

В Алтайском крае самым посещаемым местом у российских абонентов МегаФона стало родное село Василия Шукшина в Сростках, летом туристов здесь стало больше на 50 %. Настоящая перезагрузка наблюдалась и в Белокурихе: поправить здоровье после пандемии сюда приехали на 61 % больше гостей, чем годом ранее. Замыкает тройку популярных локаций края – озеро в Яровом.

По объёмам мобильного трафика на алтайских каникулах продолжают лидировать сибиряки. На берегах озёр и в горных долинах чаще всего можно было встретить новосибирцев, кузбассовцев и красноярцев. Также помимо москвичей приехали путешественники из Югры, Ямала, Башкирии, Санкт-Петербурга и Тюмени.

По итогам летнего сезона гости проговорили 50 млн минут и прокачали 2,5 тысячи терабайт – этого хватит, чтобы посмотреть почти 300 тысяч фильмов о дикой природе в 4K. Связисты перед летним сезоном дополнительно построили волоконно-оптические каналы и модернизировали базовые станции, увеличив скорость мобильного интернета в местах отдыха. По данным независимого исследования международной компании Ookla, средняя скорость загрузки в 4G МегаФона на Алтае за год выросла на 20 % и составляет 39,4 Мбит/с.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Мария Белоногова
журналист

1

Теги

исследования
путешествия
МегаФон
Алтай
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25698
Совещание Путина по нерабочим дням с 23 октября: прямая трансляция заседания по COVID-19
21240
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
14662
В Новосибирске прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-чиновника обладминистрации Чиркунова
13761
27 % новосибирцев считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше
13268
Появилось видео падения пары из окна элитного дома на Челюскинцев в Новосибирске
11777
Жителя Новосибирска приговорили к 9,5 годам за убийство сожительницы шнуром от смартфона
11281
Новосибирские осуждённые в русских народных костюмах спели романс «Не для меня придёт весна»