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общество

Блогер из Новосибирска устроил «Игру в кальмара» с расстрелом из пейнтбольного оружия

Фото Блогер из Новосибирска устроил «Игру в кальмара» с расстрелом из пейнтбольного оружия
Фото Блогер из Новосибирска устроил «Игру в кальмара» с расстрелом из пейнтбольного оружия

Фото с YouTube-канала HiMan

Новосибирский блогер HiMan устроил собственные испытания по мотивам популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара», снял их и выложил видео на своём YouTube-канале.

Блогер из Новосибирска Андрей Ширгин, известный как HiMan, решил устроить собственную «Игру в кальмара» по мотивам нашумевшего южнокорейского сериала и провёл несколько аналогичных испытаний. Первым стала игра «Красный свет — зелёный свет», напоминающая «Тише едешь — дальше будешь» из первой серии хита Netflix.

Участие приняли 100 человек. Все полевые игроки были одеты в белые костюмы. Они должны были незаметно приблизиться к «светофору» и прикоснуться к нему, пока играет мелодия. Проигравших расстреливали из пейнтбольного ружья.

Далее «выжившим» предстояло играть в «Сладкие соты». Участники должны были вырезать фигурки из печенья с помощью иглы. Как и в сериале, всё происходило на детской площадке.

После второго испытания остался 21 участник. Пришло время перетягивать канат. Слабые команды падали в канаву с водой.

В следующем испытании участникам предлагали выиграть шарики у соперника. Для этого они могли выбрать несколько игр: «Камень-ножницы-бумага», «Чётное-нечётное» и «Крестики-нолики» .

В финале состоялась «Игра в кальмара», где победителю достался денежный приз.

Фото Блогер из Новосибирска устроил «Игру в кальмара» с расстрелом из пейнтбольного оружия 2

Напомним, сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix. Пародии после просмотра сняли многие, не только HiMan. Ранее Сиб.фм рассказывал о версии «Игры в кальмара» от красноярских сотрудников ДПС.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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