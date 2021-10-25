Бюрократам вопреки: как медики в Новосибирске спасают «ковидных» больных несмотря на нападки Роспотребнадзора

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Роспотребнадзор во главе с Александром Щербатовым пытается наказать новосибирские больницы, в которых якобы не соблюдаются противоэпидемические требования. Пока представители надзорного органа выписывают медикам штрафы, врачи продолжают спасать жизни больных COVID-19.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора озаботились переполненными палатами и коронавирусными больными, лежащими в коридорах Городской больницы №1: выписали администрации протокол, который предполагает многотысячный штраф. Ранее аналогичным способом надзорный орган пытался наказать новосибирскую больницу №25, однако суд встал на сторону медиков. Почему ведомство продолжает нападки на врачей, борющихся с пандемией, разбирался журналист Сиб.фм.

Штраф за спасение

Новосибирская городская больница №25 (в народе — 25-ая медсанчасть), привлекла внимание Роспотребнадзора после того, как в разгар первой волны пандемии появилась информация о том, что в клинике коронавирусом заразилось большое количество медперсонала. В июле 2020 года сотрудники ведомства организовали внеплановую проверку и, побывав в больнице в самое горячее для врачей время, сделали несколько поразительных для себя открытий.

В первую очередь они отметили, что палаты в медсанчасти переполнены (в больнице оказалось 280 коек при норме в 180), а зараженные коронавирусом люди вынуждены лежать в коридорах, где с ними пересекаются пациенты с неподтвержденным диагнозом COVID-19 — на юридическом языке это называется "перекрещиванием потоков различной степени эпидемиологической опасности". Кроме того, проверяющие выяснили, что в медсанчасти нарушаются правила дезинфекции после выписки, смерти или перевода больного.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что администрация клиники не обратилась в Минздрав с просьбой перенаправить больных в другие больницы и не проинформировала правительство о сложной эпидобстановке в учреждении.

Учитывая вышеперечисленное, 25-ую больницу уличили в нарушении требований CанПин и выписали протокол об административном правонарушении. В сентябре 2020 года Калининский суд назначил администрации клиники штраф в размере 100 тысяч рублей. Медики решили обжаловать несправедливое решение.

В чем вина медиков?

Администрация клиники, размещая дополнительные койкоместа в больнице, следовала поручению регионального Минздрава, заявила в беседе с журналистом Сиб.фм руководитель юридического отдела 25-ой больницы Ирина Повелица. При этом медики, по ее словам, в первую очередь следовали заповедям из клятвы Гиппократа.

«Мы же спасали жизни человеческие. Мы поставили во главу угла спасение человеческих жизней, о какой вине здесь может идти речь?!» — негодует в беседе с журналистом Сиб.фм руководитель юридического отдела 25-ой больницы Ирина Повелица.

В Новосибирском областном суде, рассмотрев материалы дела, пришли к выводу, что стремление медиков помогать людям в беде в экстренной ситуации гораздо важнее.

«Каждый имеет право на медицинскую помощь и отказ в медпомощи не допускается. Организация обязана организовывать и оказывать меддеятельность в соответствии с российским законодательством», — говорится в решении областного суда.

Вины администрации 25-ой больницы в том, что палаты клиники оказались переполнены, суд не нашёл. Решение областного суда Роспотребнадзор пытался обжаловать в Кассационном суде в Кемерово, но тщетно.

На очереди — горбольница

Пару месяцев назад с Ириной Повелица связались коллеги-юристы из Городской клинической больницы №1, которые попросили консультацию по поводу судебных разбирательств 25-й медсанчасти с Роспотребнадзором. Оказалось, что сотрудники надзорного органа решили таким же образом попытаться наказать «горбольницу».

«Суть претензий аналогична тем, что ранее предъявлялись больнице №25», — подтвердила информацию главный юрист больницы №1 Елена Якубчик.

Заместитель главврача Елена Домрачева пояснила, что речь идет о проверке Роспотребнадзора, которая была инициирована на основе комментария пользовательницы Сети, отметившей больных в коридорах клиники. При этом женщина подчеркнула, что медики работают на пределе своих возможностей, обеспечивая пациентов всем необходимым: должным уходом, лекарствами, вниманием. Однако в Роспотребнадзоре нашли зацепились за больных, лежащих в коридорах. Теперь медицинские юристы противостоят ведомству сообща: 25-ая медсанчасть поделилась с «горбольницей» историей судебных тяжб, чтобы коллеги были во всеоружии.

По словам Якубчик, в настоящее время Роспотребнадзор выписал протокол об административном нарушении. Можно полагать, что в случае, если районный суд назначит клинике штраф, её юристы будут идти до конца.

Вопрос, что движет руководством Роспотребнадзора, которое раз за разом нападает на больницы на гребне очередной волны эпидемии, остаётся открытым.

«Возможно какая-то отчетность ими движет, они же должны показывать свою работу», — предположила Ирина Повелица.

Медики, тем временем, продолжают бороться за жизнь каждого больного. Несмотря на протоколы, штрафы, суды, апелляции. Потому что человеческая жизнь важнее.

Журналисты Сиб.фм направили запрос в Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать ситуацию и будут следить за развитием событий.