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День Иверской иконы Пресвятой Богородицы в октябре 2021: что запрещено верующим, о чем молиться в этот день

Фото День Иверской иконы Пресвятой Богородицы в октябре 2021: что запрещено верующим, о чем молиться в этот день
Фото День Иверской иконы Пресвятой Богородицы в октябре 2021: что запрещено верующим, о чем молиться в этот день

Фото взято с официального сайта Новосибирской митрополии, pinterest.com

26 октября 2021 года состоится православный праздник памяти Иверской иконы Божией Матери. По-другому её называют Вратарницей или Привратницей. На иконе изображена Пресвятая Дева с Богомладенцем. Икона находится в Иверском монастыре на Афоне, где и произошло явление святой людям.

В 11 веке иноки Иверского монастыря на Афоне увидели на море огненный столп, который стоял над иконой Божией Матери. Но подойти к иконе и вынести ее на берег никто не мог. Однажды, Пресвятая Богородица явилась во сне старцу Гавриилу и велела ему идти с верою прямо по волнам. Старец прислушался к ней и ему удалось забрать икону.

Образ поместили в соборной церкви. Но на следующий день икону обнаружили над вратами обители, а когда ее перенесли обратно, на утро повторилось то же самое. Тогда над вратами монастыря построили храм и разместили Иверскую икону там.

В середине 17 века в Россию привезли несколько списков с этой иконы. В 1648 один из них поднесли царю Алексею Михайловичу и поместили в московской часовне у Воскресенских ворот Китай-города. Этот список известен как московская Иверская икона.

Фото День Иверской иконы Пресвятой Богородицы в октябре 2021: что запрещено верующим, о чем молиться в этот день 2

Иверскую икону Божией Матери называют «Вратарница». У нее просят защиты от бедствий — ограблений, пожаров, потопов, ей молятся об исцелении душевных и телесных заболеваний.

В этот святой день запрещается конфликтовать, спорить, употреблять нецензурные слова в речи. Отказывать в помощи, если вас о чём-то попросили. Переедать и особенно пить много алкоголя. Под строгим запретом находится ложь, клевета, осуждение либо утаивание информации. А также не стоит пользоваться острыми предметами, так как большие риски нанести себе повреждения.

Напомним, 14 октября прошел праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Что считается грехом и о чем молиться в этот день.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
икона
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