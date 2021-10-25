Экономист оценил потери сферы развлечений в Новосибирске из-за длинных выходных в ноябре

С 30 октября по 7 ноября в Новосибирской области введены нерабочие дни из-за сложной эпидемобстановки. Экономист рассказал, как в условиях пандемии выживает бизнес и как на него повлияют долгие выходные.

В Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября пройдут нерабочие дни из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Как это повлияет на экономику и бизнес региона, рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари сайту «АиФ-Новосибирск».

Эксперт считает, что Новосибирская область в ноябрьские выходные не будет жестко регламентировать работы заведений. Скорее всего, жители продолжат носить маски и с них будут требовать QR-коды.

«Как всегда, под действие запретов может попасть некрупный розничный бизнес и индустрия развлечений. Не успели некоторые бизнесы открыться для клиентов, как опять грядут сложные времена. Обороты снижаются в два-три раза», – считает Коложвари.

В таком режиме не все бизнес-модели смогут долго выдерживать работу, уверен экономист. При этом крупный и средний бизнес не должен пострадать, этому нет никаких предпосылок. Кроме того, «серьезные предприятия относятся к вакцинации сотрудников более ответственно, поэтому трудовые коллективы более здоровые и стойкие».

В начале пандемия коронавируса нанесла бизнесу огромный ущерб и только сейчас ситуация начала стабилизироваться. По словам Коложвари, в экономике смогли отыграть вынужденный спад – промышленное производство, оборот транспорта, товарооборот и розничные продажи.

«Неважно обстоит дело на границах: объемы экспорта-импорта еще долго не смогут вернуться на докризисный уровень. Цена нефти и газа необычайно высока, российский бюджет от этого выигрывает», – считает эксперт.

Однако экономист обращает внимание на то, что в стране продолжает увеличиваться инфляция. В связи с этим идёт ужесточение денежно-кредитной политики и увеличение ставок по вкладам и кредитам.

Эксперт уверен, что эпидемиологическая ситуация не улучшится в ближайшее время, поэтому всех «ждёт непростой зимний сезон».

Напомним, в Новосибирске работодатели не планируют соблюдать распоряжение о неожиданных нерабочих днях. Часть компаний продолжит работать, а другая часть рассчитывает спасти производство удалёнкой.