Эксперт допустил возврат ипотечной ставки к показателям октября 2018 года

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Банк России повысил ключевую ставку по ипотеке в шестой раз подряд, если тенденция на увеличение сохранится, цена ипотеки с большой вероятностью вернётся к показателям октября 2018 года, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Банк России в шестой раз подряд повысил ключевую ставку и не исключил, что в дальнейшем она увеличится дополнительно. При этом уровень инфляции уже в 1,8 раза опережает прогнозы.

Разница между ключевой и средневзвешенной ставками по ипотечным жилищным кредитам всегда больше 2 %, а за последние 10 лет составила 3,52 %. Но даже если ставка по ипотеке будет всего на 1 % выше ключевой, плановые показатели нацпроекта «Жильё и городская среда» будут сорваны, обратил внимание независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

«С большой вероятностью цена ипотеки вернётся к показателям октября 2018 года. Банки не станут заниматься благотворительностью. Этим фактом озаботилось и Министерство строительства Российской Федерации», — констатировал он.

Рост ставки по ипотеке на 0,75 п.п. означает для заёмщика увеличение ежемесячного платежа на 4,5 %, а суммарная переплата при этом вырастет сразу на 10 %, подчеркнул эксперт.

Цены на недвижимость уже достигли пиковых значений, а продовольственная инфляция оставляет всё меньше свободных денег. С учётом этого дальнейшее развитие ипотеки и даже фиксация её на достигнутом уровне практически невозможна без прямых и адресных государственных субсидий, подытожил аналитик.

Напомним, ранее Николаев говорил о том, что жильё в ипотеку в Новосибирске в 2022 году может стать менее доступным, чем до пандемии. Аналитик подсчитал, что если стоимость недвижимости в новостройках в Новосибирской области продолжит расти, ежемесячный платёж по ипотеке в следующем году будет таким же, как до ситуации с COVID-19, только при условии ставки 0 %.