Жильё в ипотеку в Новосибирске в 2022 году может стать менее доступным, чем до пандемии

Фото Густаво Зырянова

Если стоимость жилья в новостройках в Новосибирской области продолжит расти, ежемесячный платёж по ипотеке в 2022 году будет таким же, как до пандемии, только при условии ставки 0 %, подсчитал независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Квартиры в новостройках продолжают дорожать. В сентябре средняя стоимость квадратного метра в новостройке в Новосибирске составила 93 тыс. рублей. Если тренд сохранится в течение ближайшего года, то в конце 2022 года покупка квартиры в ипотеку даже с нулевой процентной ставкой обойдётся новосибирцу дороже, чем в 2019 году, по допандемийным ставкам, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Высокий спрос на жильё и рост цен «вымывает» с рынка наиболее ликвидные в соотношении «цена — качество» предложения. Квартиры в основном приобретаются по льготной ипотеке, хотя она стала менее доступной.

«Для конечного покупателя важнее всего ежемесячный платёж по ипотеке. Рассматривая покупку квартиры, он высчитывает именно эту цифру, как правило, с небольшим запасом. Если наложить график изменения средневзвешенной ипотечной ставки на рост цены новостроек, можно посчитать динамику среднего ипотечного платежа за аналогичную по площади и потребительским качествам квартиру», — обратил внимание эксперт.

Николаев подсчитал, насколько дороже для ежемесячного семейного бюджета стала покупка квартиры в ипотеку по сравнению с началом 2019 года, пишет сайт «BFM-Новосибирск».

По его словам, чтобы ежемесячный платёж за двухкомнатную квартиру площадью 50 кв. м в октябре текущего года был идентичен ипотечному платежу в январе 2019-го, ставка по ипотечным жилищным кредитам должна составлять 3,1 %.

Если цены на квартиры в новостройках продолжат увеличиваться в течение ещё 11,5 месяцев, паритетная ставка уменьшится до 0 %. С нынешним ростом цен на продукты первой необходимости покупка квартиры станет особенно дорогим удовольствием для новосибирцев. Однако не исключено, что снижение спроса повлечёт за собой снижение стоимости квадратного метра. Кроме того, повлиять на ситуацию может увеличение доходов населения, подытожил аналитик.

Напомним, ранее Николаев говорил о том, почему в ближайшие 2-3 года рост цен на жильё в новостройках Новосибирска может прекратиться.