Ещё 15 человек с COVID-19 скончались в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировали 15 смертей среди заболевших коронавирусом. Новых случаев заражения выявили 267.

Оперативный штаб обновил данные по COVID-19 в Новосибирской области. За последние 24 часа в регионе зарегистрировали 15 смертей среди заболевших. Скончались пятеро мужчин в возрасте от 43 до 80 лет и 10 женщин от 51 до 91 года. Общее количество летальных исходов достигло 3 302.

Новых случаев заражения выявлено 267. Всего их теперь насчитывается 68 985, в том числе 6 480 у детей.



В инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 172 пациента, в том числе 43 ребёнка. В отделениях реанимации находятся 314 человек, из них 47 подключены к аппаратам ИВЛ.



Напомним, ранее 25 октября стало известно, что власти Новосибирской области планируют усилить ограничения по COVID-19. Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов заявил, что рост заболеваемости в регионе фиксируется пятую неделю подряд.