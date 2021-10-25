Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Ещё 15 человек с COVID-19 скончались в Новосибирской области

Фото Ещё 15 человек с COVID-19 скончались в Новосибирской области
Фото Ещё 15 человек с COVID-19 скончались в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировали 15 смертей среди заболевших коронавирусом. Новых случаев заражения выявили 267.

Оперативный штаб обновил данные по COVID-19 в Новосибирской области. За последние 24 часа в регионе зарегистрировали 15 смертей среди заболевших. Скончались пятеро мужчин в возрасте от 43 до 80 лет и 10 женщин от 51 до 91 года. Общее количество летальных исходов достигло 3 302.

Новых случаев заражения выявлено 267. Всего их теперь насчитывается 68 985, в том числе 6 480 у детей.

В инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 172 пациента, в том числе 43 ребёнка. В отделениях реанимации находятся 314 человек, из них 47 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, ранее 25 октября стало известно, что власти Новосибирской области планируют усилить ограничения по COVID-19. Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов заявил, что рост заболеваемости в регионе фиксируется пятую неделю подряд.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
Новосибирск
коронавирус
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25798
Совещание Путина по нерабочим дням с 23 октября: прямая трансляция заседания по COVID-19
21374
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
14726
В Новосибирске прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-чиновника обладминистрации Чиркунова
13823
27 % новосибирцев считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше
13434
Появилось видео падения пары из окна элитного дома на Челюскинцев в Новосибирске
11796
Жителя Новосибирска приговорили к 9,5 годам за убийство сожительницы шнуром от смартфона
11306
Новосибирские осуждённые в русских народных костюмах спели романс «Не для меня придёт весна»