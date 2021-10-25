Новосибирский Роспотребнадзор предложил ввести новые ограничения из-за COVID-19

Фото Густаво Зырянова

Правительство Новосибирской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом рассмотрит возможность введения новых ограничений в период с 30 октября по 7 ноября.

В Новосибирской области на фоне роста заболеваемости COVID-19 могут усилить противоэпидемические меры в период с 30 октября по 7 ноября. Число заболевших увеличивается пятую неделю подряд, заявил 25 октября глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

«Больше предыдущей недели на 24 процента. Мы видим, что две недели идёт активный рост выявляемости, плюс 374 случая. Темп прироста значительно возрос», — сказал он на совещании в правительстве в понедельник.

Ведомство направило губернатору Новосибирской области Андрею Травникову предложения о введении дополнительных ограничений. Глава региона подчеркнул, что предстоящие нерабочие дни важно использовать максимально эффективно «для обеспечения перелома в четвёртую волну».

«Чтобы эти дни не превратились в неконтролируемые каникулы для детей и взрослых, нам придётся принимать дополнительные ограничительные меры», — заявил Травников.

Новые ограничения будут устанавливать, основываясь на опыте других субъектов и после изучения предложений Роспотребнадзора. Обсудят противоэпидемические меры на заседании регионального правительства.

Напомним, по последним данным, в Новосибирской области зарегистрировано 68 718 случаев коронавируса. В минувшее воскресенье оперштаб сообщил, что за сутки диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 281 человека.